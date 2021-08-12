Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Mbwana Samatta'yı kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncudan istediği verimi alamazken, Tanzanyalı futbolcu için gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye almıştı. Samatta'ya Belçika'nın Standart Liege takımı talip oldu ama teklif istenildiği gibi olmadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin bonservisine 6 milyon Euro ödediği Samatta ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı... Sarı-Lacivertliler'in kadroda düşünmediği ve elden çıkarmak istediği yıldız oyuncuya Belçika Ligi ekiplerinden Standart Liege teklifte bulundu.

Takvim'in haberine göre S.Liege, golcü oyuncuyu Fenerbahçe'den kiralamak için hareke geçti. Bunun için bir kiralama bedeli ödemek istemediğini belirtti.

Ayrıca maaşının sadece yarısını ödeyebileceğini iletti. Fenerbahçe bu teklif karşısında büyük hüsran yaşadı. Sarı-Lacivertliler, oyuncuyu elden çıkartarak ekonomik anlamda rahatlamak istiyor. Standart Liege'den gelen teklif anında geri çevrildi.

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