06 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Trabzonspor - Molde maçını yorumladı! "Trabzon'un tek zaafı..."

Son dakika Trabzonspor haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Molde ile 3-3 berabere kalarak turu Norveç'e bıraktı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, bugünkü köşesinde 6 gollü mücadeleyi yorumladı. İşte Çakar'ın Trabzonspor - Molde maçı değerlendirmesi... (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Trabzonspor - Molde maçını yorumladı! Trabzon’un tek zaafı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.08.2021

Önce şunu söyleyelim Trabzonspor, Molde'den iyi takım... Daha sonra şunu söyleyelim; yeni transferler faydalı. Hamsik ve Gervinho dün gece kendilerini fazla parlatmasalar da özellikle Gervinho'nun hareketliliği Hamsik'in öldürücü pasları ilerisi için umut verici. Ama acı taraf şu; Molde dört kere geldi, 3 gol atıp beraberliği yakaladı. Böyle goller yenmez...

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Trabzonspor - Molde maçını yorumladı! Trabzon’un tek zaafı...

Dikkat edin, Trabzonspor'un yediği ikinci ve üçüncü golde Moldeli oyuncu bomboş. Demarke vaziyette. Trabzonspor, maça golle başladı. Bir kornerde ön direkte Nwakaeme ile çalışılmış bir gol buldu. Daha sonra dedik ya Molde ilk defa geldi, Serkan'ın arkasına bırakıverdiler, Molde beraberliği yakaladı.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Trabzonspor - Molde maçını yorumladı! Trabzon’un tek zaafı...

İkinci golde bir yan topta Vitor Hugo'nun geçen sene çok kez yaptığı gibi Trabzonspor öne geçti. Ama akabinde baktık adamlar yine geldi, bomboş pozisyonda golü attı. Trabzonspor üçüncü golü de buldu ama yine yediler. Son saniyede Trabzonspor penaltıyı da buldu, bu sefer Bakasetas direğe takıldı.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Trabzonspor - Molde maçını yorumladı! Trabzon’un tek zaafı...

İşin ilginci şu; "Trabzonspor penaltıyı atar kazanır" diyorduk, top direkten döndü, dönen topta az kalsın Molde golü bulup kazanıp gidecekti. Sonuçta iş rövanşa gitti. Deplasman gol kuralı ortadan kalktığına göre Trabzon bu takımdan iyidir ve rövanşı kazanacak kalitededir.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Trabzonspor - Molde maçını yorumladı! Trabzon’un tek zaafı...

Ama dikkat etmeleri gereken husus yenen basit goller, bu gollerde yapılan pozisyon hataları. Çünkü bu zaaf giderilmezse lig maçlarında da Trabzonspor'u büyük problem bekler. Hakemi çok beğendim. Aslında maç kolaydı ama sıfır hataya yakın bir maç yönetti.

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