Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansı veremeyen Barış Alıcı, teknik direktör Vitor Pereira'nın da planları arasında bulunmuyordu. 24 yaşındaki oyuncu sarı lacivertlilerde kadro dışı kalmıştı. Kanarya'nın 2018'de Altınordu'dan 1,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Barış Alıcı'nın yeni takımı belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira tarafından dışarıda bırakılan Barış Alıcı'nın yeni takımı belli oldu. Genç futbolcu geçen sezon Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği ile anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertlilerin 2018'de Altınordu'dan 1,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği 24 yaşındaki oyuncu son 3 sezonu da kiralık olarak başka takımlarda geçirdi.

Barış Alıcı bu süre içinde sırasıyla Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Westerlo'da forma giydi. Ajansspor'un haberine göre; orta saha oyuncusunun Başkent ekibine bonservisiyle transfer olacağı öğrenildi.

İSMAİL YÜKSEK DE G.BİRLİĞİ'NE

Bu arada Gençlerbirliği'nin, Fenerbahçe'nin bir başka genç oyuncusu İsmail Yüksek'i de kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edildi.

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