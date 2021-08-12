14 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki ile eşleşti

F.Bahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 Giriş Tarihi: 12.08.2021

UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele edecek Fenerbahçe'nin rakibi Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler, play-off turunda Helsinki ile eşleşti. Finlandiya ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü eledi.

Fenerbahçe Helsinki eşleşmesinde ilk maç, 19 Ağustos Perşembe günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak.

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