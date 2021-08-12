Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki ile eşleşti

UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele edecek Fenerbahçe'nin rakibi Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki oldu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler, play-off turunda Helsinki ile eşleşti. Finlandiya ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü eledi.

Fenerbahçe Helsinki eşleşmesinde ilk maç, 19 Ağustos Perşembe günü Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ