14 Ağustos 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan kötü haber! Adana Demirspor maçında...

F.Bahçe’ye Valencia’dan kötü haber!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 Giriş Tarihi: 12.08.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia, antrenmana katılmadı. Ekvadorlu futbolcunun Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Adana Demirspor maçında oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğu öğrenildi. (FB spor haberi)

Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de şok gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilere antrenmanda omzu çıkan ve 15 gün sahalardan uzak kalması beklenen Dimitris Pelkas'ın ardından bir kötü haber de Enner Valencia'dan geldi.

Adalesinde ağrı hisseden Valencia'nın antrenmana çıkmadığı ve Adana Demirspor maçında oynayıp oynamayacağının şüpheli olduğu öğrenildi.

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