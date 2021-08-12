Süper Lig'in ilk haftasında pazar günü Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de şok gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilere antrenmanda omzu çıkan ve 15 gün sahalardan uzak kalması beklenen Dimitris Pelkas'ın ardından bir kötü haber de Enner Valencia'dan geldi.

Adalesinde ağrı hisseden Valencia'nın antrenmana çıkmadığı ve Adana Demirspor maçında oynayıp oynamayacağının şüpheli olduğu öğrenildi.

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