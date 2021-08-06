Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın istediği Min Jae Kim'e Fenerbahçe talip oldu!
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın gündemindeki Koreli stoper Min Jae Kim için devreye girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Hazırlık maçlarında 3'lü savunmayla oynayan ve yeni sezonda 3-4-2-1'lik dizilişle sahaya çıkması beklenen Fenerbahçe, transferde gündemine birçok ismi aldı.
Fotomaç'ın haberine göre, sezonun başlamasına kısa süre kala düğmeye basan sarı lacivertlilerin G.Saray'ın da ilgilendiği Min Jae Kim'e teklif götürdüğü ileri sürüldü.
Çin'de Beijing Guoan forması giyen 24 yaşındaki savunmacının kulübüyle sözleşmesi aralık ayında sona erecek.
Güney Kore Milli Takımı'nın da formasını giyen 1.90'lık savunmacının kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtilirken, görüşmelerin kısa süre sonuçlanması bekleniyor.
Genç stoperin Portekiz takımlarının da radarında olduğu ifade ediliyor.
Güçlü fiziği ve uzun boyuyla öne çıkan genç futbolcu, 32 kez formasını giydiği Güney Kore Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
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