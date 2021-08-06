06 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın istediği Min Jae Kim'e Fenerbahçe talip oldu!

F.Bahçe’den G.Saray’a transfer çalımı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.08.2021

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın gündemindeki Koreli stoper Min Jae Kim için devreye girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Hazırlık maçlarında 3'lü savunmayla oynayan ve yeni sezonda 3-4-2-1'lik dizilişle sahaya çıkması beklenen Fenerbahçe, transferde gündemine birçok ismi aldı.

Fotomaç'ın haberine göre, sezonun başlamasına kısa süre kala düğmeye basan sarı lacivertlilerin G.Saray'ın da ilgilendiği Min Jae Kim'e teklif götürdüğü ileri sürüldü.

Çin'de Beijing Guoan forması giyen 24 yaşındaki savunmacının kulübüyle sözleşmesi aralık ayında sona erecek.

Güney Kore Milli Takımı'nın da formasını giyen 1.90'lık savunmacının kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtilirken, görüşmelerin kısa süre sonuçlanması bekleniyor.

Genç stoperin Portekiz takımlarının da radarında olduğu ifade ediliyor.

Güçlü fiziği ve uzun boyuyla öne çıkan genç futbolcu, 32 kez formasını giydiği Güney Kore Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den M'Bala Nzola'yı hamlesi!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya bombayı patlattı! Bursaspor’un yıldızı F.Bahçe’de... Kanarya bombayı patlattı! Bursaspor'un yıldızı F.Bahçe'de...
Boupendza’ya Premier Lig’den talip! Kesenin ağzını açtılar Boupendza'ya Premier Lig'den talip! Kesenin ağzını açtılar
Caner neden kadro dışı kaldı? Dikkat çeken detay... Caner neden kadro dışı kaldı? Dikkat çeken detay...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör