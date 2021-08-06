06 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den M'Bala Nzola hamlesi!

2021-2022 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertliler bir süredir peşinde olduğu Sörloth ile Muriqi'den istediği sonucu alamazken rotayı M'Bala Nzola'ya çevirdi. (FB spor haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den M’Bala Nzola hamlesi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 Giriş Tarihi: 06.08.2021

Sezonun başlamasına sayılı günler kala önceliği golcü transferi olan Fenerbahçe'de yeni bir iddia ortaya atıldı. Listesinde Sörloth ile eski golcüsü Vedat Muriç de bulunan sarı-lacivertlilerin İtalya'da Spezia forması giyen M'Bala Nzola'ya teklif götürdüğü ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den M’Bala Nzola hamlesi!

Yönetimin 24 yaşındaki golcü için 4.5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtilirken, sürecin olumlu işlediği kaydedildi. Angolalı futbolcunun 1.5 sezondur formasını giydiği Çizme temsilcisiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den M’Bala Nzola hamlesi!

İTALYANLAR YAZDI
Geçtiğimiz sezon Serie A'da 11 gol, 3 asistlik performansıyla öne çıkan isimlerden olan M'Bala Nzola için Spezia'nın kapısını çalan Fenerbahçe'nin transferde tüm şartları zorladığı iddia ediliyor. İtalyan Tuttomercato'da da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde; sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu Muriç'ten vazgeçip, Nzola'yı kadrosuna katmayı hedeflediği yer aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den M’Bala Nzola hamlesi!

ADIM ADIM ZİRVEYE ÇIKTI
2016-17'de Francavilla formasıyla Serie C'de sahne alan Nzola, 2017-18'de Carpi ile Serie B'deydi. Bir sezon sonra Trapani ile tekrar Serie C'de yer alan Kongolu, 2019- 20'de Spezia ile B'den A'ya çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon da İtalya Ligi'nin öne çıkan golcüleri arasına girmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den M’Bala Nzola hamlesi!

SORUNU ÇÖZER | ULAŞ UZUNÖNER - MİNİ YORUM
Spezia ile geçen sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Güçlü fiziği ve bitirici vuruşlardaki becerisi ile dikkat çekti. O dönemde İtalyan basınında, gösterdiği performans sayesinde Premier Lig kulüplerinin radarına girdiği haberleri de çıktı. Ancak yaşadığı sakatlıktan sonra eski form durumuna dönemedi. Eğer sakatlıktan tam anlamıyla kurtulduysa Fenerbahçe'nin hücumdaki sorunlarını çözebilecek kapasitede bir oyuncu.

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