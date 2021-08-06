Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’den M’Bala Nzola hamlesi!

SORUNU ÇÖZER | ULAŞ UZUNÖNER - MİNİ YORUM

Spezia ile geçen sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Güçlü fiziği ve bitirici vuruşlardaki becerisi ile dikkat çekti. O dönemde İtalyan basınında, gösterdiği performans sayesinde Premier Lig kulüplerinin radarına girdiği haberleri de çıktı. Ancak yaşadığı sakatlıktan sonra eski form durumuna dönemedi. Eğer sakatlıktan tam anlamıyla kurtulduysa Fenerbahçe'nin hücumdaki sorunlarını çözebilecek kapasitede bir oyuncu.

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