05 Ağustos 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Dimitrios Pelkas satılıyor!

F.Bahçe'de o yıldızlar satılıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.08.2021

Yeni sezon öncesi oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan Fenerbahçe, iki yıldızını da elden çıkarmaya hazır… Uzun süredir birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alan Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas için gelen teklifleri değerlendiren sarı lacivertliler, bu iki futbolcudan 20 milyon euro'luk bir gelir bekliyor. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Yeni sezon öncesi oyuncu satmadan transfer yapamayacak olan Fenerbahçe, iki yıldızını satmaya hazır…

Fotomaç'ın haberine göre, uzun süredir birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alan Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas için gelen teklifleri değerlendiren Kanarya, bu iki oyuncudan 20 milyon euro'luk bir bonservis bekliyor.

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