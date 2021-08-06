06 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Pelkas'a İngiliz kancası! İşte önerilen rakam

Pelkas’a İngiliz kancası! İşte önerilen rakam
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.08.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de göstermiş olduğu performans ile sezona damga vuran isimlerin başında gelen Dimitris Pelkas için flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Yunan futbolcu için İngiltere Premier Lig ekibinin 12 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. (FB spor haberleri)

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla adını duyuran ve Avrupa'da birçok takımın gözdesi haline gelen Dimitris Pelkas için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre Fransa'dan Lyon, İtalya'dan Napoli, Almanya'dan M'Gladbach, Rusya'dan da Rubin Kazan'ın ısrarcı olduğu Yunan futbolcuya bu kez de İngiltere'den teklif geldiği ileri sürüldü. Premier Lig ekibinin 27 yaşındaki oyuncunun transferinde 12 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, başkan Ali Koç'un bu teklifi de kabul etmediği belirtildi. Geçen sezon Çubuklu ile 32 lig maçına çıkan Pelkas, bu karşılaşmalarda 7 kez fileleri havalandırırken, 8 de asist yaptı.
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