Fenerbahçe'de Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı? Dikkat çeken detay...
Teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı oturtan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 6 hazırlık maçına çıkarken bunlardan 5 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik adam kadrosunu belirlemeye başlarken, ilk etapta Sinan Gümüş ve Caner Erkin kadro dışı bırakıldı. Deneyimli sol bekin kadro dışı kalma nedeni ise bir hayli dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
F.Bahçe'ye gelişi, gidişi, kavgaları, özel yaşamı, şakaları, hakemlere itirazları, sarı lacivertlilere ikinci kez adımını atmasıyla hep gündemde olan Caner Erkin, istenmeyen adam olarak takımdan ayrıldı.
İyi başladığı sezonda asistleriyle alkış alırken, hakemlere tepkisi, Erol Bulut'a yönelik tavırlarıyla Caner geçen sezon da kadro dışı kalmıştı.
Kısa süreli bir ayrılık sonrası özür dileyip tekrar takıma dönerken, bu kez de Samandıra'da yaptığı şakalar, 'laubali' diye tanımlanan hareketleriyle hep eleştirildi.
6 yıl önce gerginlik yaşadığı Pereira'nın yeniden göreve gelmesiyle ikilinin ilk karşılaşmasının nasıl olacağı merak edilirken Dereağzı'ndaki kucaklaşmayla kamp tatlı başladı.
Ama şakacı tavırları, 26 Temmuz'da Pereira'nın doğum günündeki 'Cigoladalı bazda' esprilerine performansındaki geri gidiş de eklenince yeni bir ayrılığın kapıda olduğu konuşulmaya başlandı.
Salı günü başkan Ali Koç, Samandıra'ya giderken Pereira'nın olumsuz raporu sonrası 'Deli Fişek'in F.Bahçe defteri kapandı. (Hürriyet)
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