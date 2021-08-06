Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de göstermiş olduğu performans ile sezona damga vuran isimlerin başında gelen Dimitris Pelkas için flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Yunan futbolcu için İngiltere Premier Lig ekibinin 12 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. (FB spor haberleri)