06 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Ricardo Lopes ile büyük ölçüde anlaştı

Pereira onay verdi! işte F.Bahçe’nin yeni forveti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.08.2021

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Ricardo Lopes ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. (FB spor haberleri)

Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine sarı-lacivertlilerin önceki gün büyük ölçüde anlaştığı Ricardo Lopes'in kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Portekizli hocasının eski takımı Shanghai Port'tan öğrencisi Brezilyalı kanat oyuncusunun Çin'deki işlemlerini hallettikten sonra ilk uçakla Türkiye'ye geleceği belirtiliyor. Kanatların dışında da en uçta da oynayabilen 30 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde Ituano, Globo, Fortaleza, Jeju United, Jeonbuk Motors, Shanghai Port formaları giydi.

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