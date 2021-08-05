06 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Miha Zajc gelişmesi! Takımdan ayrılması gündemde...

F.Bahçe’de Zajc gelişmesi! Ayrılacak mı?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.08.2021

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarına etkili başlayan Miha Zajc'ın geleceği merak konusu. Yıldız futbolcu her ne kadar teknik direktör Vitor Pereira'nın gözüne girmeyi başarsa da, takımdan ayrılması gündemde. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Serdar Dursun ve Steven Caulker'in transferlerinin ardından sessizliğe gömülen ve takımın Vitor Pereira'ya emanet edilmesi sonrasında henüz hiçbir takviye yapmayan Fenerbahçe'de gündem, takımdan ayrılacak oyuncular. Portekizli teknik adamın üçlü savunmanın önündeki ikiliden biri olarak kullandığı ve İtalya'dan da alışkın olduğu bu sistemde parlayarak hazırlık kampının yıldızı hâline gelen Miha Zajc takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

ZANKA DA YOLCU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Serie A takımlarından Sampdoria'nın yakından ilgilendiği Sloven isim geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Genoa'nın da gündeminde yer alıyor. Kadro dışı kalan Mame Thiam, Kemal Ademi, Oğuz Kağan Güçtekin, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Caner Erkin'in takım aradığı Fenerbahçe'de Danimarkalı stoper Zanka'dan da kendisine kulüp bulması istendi. Yönetim, bu oyuncular ile yolların ayrılmasının ardından elde edilecek bonservis gelirini forvet için kullanacak.

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