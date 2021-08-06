Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Steven Caulker krizi! 3 sezon boyunca...
Fenerbahçe'de Steven Caulker krizi yaşanıyor. Teknik Direktör Vitor Pereira'dan 3 gün önce imzayı atan Caulker'ın 2+1 yıllık sözleşme karşılığı 3 milyon Euro garanti alacağı olduğu ortaya çıktı. İngiliz futbolcu, sarı lacivertlilere "Gitmiyorum" restini çekti. Portekizli hocanın istemediği savunmacı için yönetim çözüm arıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Steven Caulker krizi giderek büyüyor... Teknik direktör Vitor Pereira'nın Alanyapor'dan transfer edilen İngiliz stoperi takımda istememesi büyük bir kaos yaratmış durumda.
"SİZİN İÇİN ÇOK TEKLİF REDDETTİM"
Başkan Ali Koç'un Pereira'ya Caulker'ın takımda kalması için baskı yaptığı ancak Portekizli hocanın kararının arkasında durduğu öğrenildi. İngiliz yıldızın ise, "Buraya gelmek için birçok takımın teklifini geri çevirdim. Şimdi bir yere gitmiyorum" restini çektiği belirlendi. Yönetimin hem maddi hem manevi olarak yaşanan krizin önüne nasıl geçeceği merak konusu.
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