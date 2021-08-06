06 Ağustos 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Steven Caulker krizi! 3 sezon boyunca...

Fenerbahçe'de Steven Caulker krizi yaşanıyor. Teknik Direktör Vitor Pereira'dan 3 gün önce imzayı atan Caulker'ın 2+1 yıllık sözleşme karşılığı 3 milyon Euro garanti alacağı olduğu ortaya çıktı. İngiliz futbolcu, sarı lacivertlilere "Gitmiyorum" restini çekti. Portekizli hocanın istemediği savunmacı için yönetim çözüm arıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Steven Caulker krizi! 3 sezon boyunca...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.08.2021

Fenerbahçe'de Steven Caulker krizi giderek büyüyor... Teknik direktör Vitor Pereira'nın Alanyapor'dan transfer edilen İngiliz stoperi takımda istememesi büyük bir kaos yaratmış durumda.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Steven Caulker krizi! 3 sezon boyunca...

Takvim'in haberine göre, Pereira ile anlaşmanın resmi olarak duyurulmasından sadece 3 gün önce 2+1 yıllık imza atan Caulker'ın sözleşme süresinde kazanacağı garanti ücretin 3 milyon Euro (Yaklaşık 30 milyon lira) olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Steven Caulker krizi! 3 sezon boyunca...

"SİZİN İÇİN ÇOK TEKLİF REDDETTİM"

Başkan Ali Koç'un Pereira'ya Caulker'ın takımda kalması için baskı yaptığı ancak Portekizli hocanın kararının arkasında durduğu öğrenildi. İngiliz yıldızın ise, "Buraya gelmek için birçok takımın teklifini geri çevirdim. Şimdi bir yere gitmiyorum" restini çektiği belirlendi. Yönetimin hem maddi hem manevi olarak yaşanan krizin önüne nasıl geçeceği merak konusu.

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