05 Ağustos 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den sonra sıra Steven Caulker’da
Yeni sezon için Steven Caulker'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, oyuncuyla yol ayrımına geldi. Birçok futbolcuyu gelecek sezonki kadrosunda düşünmeyen teknik direktör Vitor Pereira'nın tecrübeli stoper için de tavrı net. Portekizli teknik adamın yönetime verdiği raporda İngiliz oyuncu ile yolların ayrılabileceğini ilettiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Alanyaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen Caulker da yol ayrımında…
Birçok oyuncuyu yeni sezon kadrosunda düşünmeyen teknik direktör Pereira'nın tecrübeli stoper için de tavrı net.
Fotomaç'ın haberine göre, Portekizli teknik adamın yönetime verdiği raporda İngiliz oyuncu ile yolların ayrılabileceğini ilettiği öğrenildi.
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