05 Ağustos 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Edin Visca aşkı bitmiyor! Yeniden harekete geçildi
Fenerbahçe'nin Edin Visca aşkı yeniden alevlendi. Sarı-lacivertliler, neredeyse her sezon gündeme gelen Boşnak yıldız için yeniden düğmeye bastı. Başakşehir ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki kanat oyuncusu için tüm şartları zorlayacak olan yönetim, bu kez transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. | Son dakiak Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin transfer dönemlerinde sürekli listesinde yer alan Visca, bir kez daha gündemde...
Fotomaç'ın haberine göre, geçtiğimiz sezonun devre arasından itibaren birçok kez Başakşehir'in kapısını çalan Fenerbahçe, 2021- 22 öncesi tekrar harekete geçti.
Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki kanat oyuncusu için tüm şartları zorlayacak olan yönetim, bu kez transferi bitirmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın da olumlu rapor verdiği Boşnak yıldızın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakması yönetimin elini güçlendiriyor.
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