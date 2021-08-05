05 Ağustos 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Sead Kolasinac Fenerbahçe'ye doğru! Transfer Mesut Özil detayı

F.Bahçe'den sol bek bombası! Transferde Mesut detayı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.08.2021

Arsenal'in yeni sezonda takımda düşünmediği Sead Kolasinac ile uzun süredir temas halinde olan Fenerbahçe, mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Caner Erkin'in de kadro dışı bırakılmasının ardından sol beke yapılacak transfer konusunda temaslarını hızlandırdı. Kolasinac'ın, Kanarya'ya sıcak bakmasında Mesut Özil'in de payının olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Arsenal 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen bonservis vermeyecek olan Fenerbahçe, futbolcunun yıllık kazancının da bir bölümünü İngiliz ekibine ödetmeyi hedefliyor. Fotomaç'ın haberine göre, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye sıcak bakmasında Mesut Özil'in de etkisinin olduğu belirtiliyor.

İKİ TAKIMDA OYNADI

Profesyonel kariyerinde yalnızca Schalke 04 ve Arsenal formaları giyen Sead Kolasinac, Bosna Hersek Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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