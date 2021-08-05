05 Ağustos 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Arsenal 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen bonservis vermeyecek olan Fenerbahçe, futbolcunun yıllık kazancının da bir bölümünü İngiliz ekibine ödetmeyi hedefliyor. Fotomaç'ın haberine göre, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye sıcak bakmasında Mesut Özil'in de etkisinin olduğu belirtiliyor.
Son dakika spor haberi: Sead Kolasinac Fenerbahçe'ye doğru! Transfer Mesut Özil detayı
Arsenal'in yeni sezonda takımda düşünmediği Sead Kolasinac ile uzun süredir temas halinde olan Fenerbahçe, mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Caner Erkin'in de kadro dışı bırakılmasının ardından sol beke yapılacak transfer konusunda temaslarını hızlandırdı. Kolasinac'ın, Kanarya'ya sıcak bakmasında Mesut Özil'in de payının olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Arsenal 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen bonservis vermeyecek olan Fenerbahçe, futbolcunun yıllık kazancının da bir bölümünü İngiliz ekibine ödetmeyi hedefliyor. Fotomaç'ın haberine göre, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye sıcak bakmasında Mesut Özil'in de etkisinin olduğu belirtiliyor.
İKİ TAKIMDA OYNADI
Profesyonel kariyerinde yalnızca Schalke 04 ve Arsenal formaları giyen Sead Kolasinac, Bosna Hersek Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası