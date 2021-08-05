Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe’de, flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, 2015-16’da kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcu Caner Erkin ile Sinan Gümüş’ü yeni sezon öncesi istemediğini açıkladı. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden bu kararı duyururken, Caner Erkin cephesinden de flaş sözler geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık karşılaşması öncesi Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşandı. Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerde günün en çok konuşulan olayı Caner Erkin'in kadro dışı bırakılmasıydı. Teknik direktör Vitor Pereira, Fenerbahçe'de ilk göreve geldiği 2015-2016'da yaptığını yeni sezon öncesi de tekrarladı. Portekizli teknik adam, Caner Erkin ile birlikte Sinan Gümüş'ü 2021-2022 kadrosunda düşünmediğiyle ilgili raporu yönetime iletti. Sarı-lacivertli kulüpten de iki futbolcu için, "Çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdüreceklerdir" açıklaması yapıldı.

Caner Erkin cephesinden de yanıt gecikmedi. Tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:



Vitor Pereira'nın toplantıda 'Seni oynatmayı düşünmüyorum, senin bölgene transfer yapacağız' söylemine karşılık oyuncumuz Caner Erkin, her zaman mücadeleye açık olduğunu, bölgesine transfer yapılması durumunda formayı savaşarak alacağını iletmiştir."

"Ancak Vitor Pereira ve Fenerbahçe yönetim kurulu tarafından sezonun başlamasına 10 gün kala oyuncumuzun kendisine takım bulması iletilmiştir.

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