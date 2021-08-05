Fenerbahçe Kasımpaşa'nın genç sol beki Çağtay Kurukalıp'ı kadrosuna kattı. Aynı zamanda sarı lacivertlilerin 3. transferi olan 19 yaşındaki futbolcu, bonservissiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kanarya'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Peki Çağtay Kurukalıp kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir transfer daha açıklandı. Daha önce Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Kasımpaşa forması giyen Çağtay Kurukalıp'ı da transfer ettiğini duyurdu. Kanarya'dan yapılan açıklamada oyuncunun bonservissiz olarak 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

İŞTE F.BAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı.



Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.



Fenerbahçe'ye hoş geldin Çağtay!"

ÇAĞTAY KURUKALIP KİMDİR?

19 yaşındaki futbolcu kariyerine Kasımpaşa altyapısında başladı. 2018 yılından bu yana İstanbul ekibinin alt takımlarında forma giyen futbolcu, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maça çıktı ve 1 asist kaydetti. Genç oyuncunun sözleşmesi sona erdi ve kulübüyle yeni sözleşme imzalamaması sebebiyle Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu. Çağtay Kurukalıp Galatasaray'ın da listesinde bulunuyordu. 1,72 boyundaki sol ayaklı oyuncu sağ bek bölgesinde de zaman zaman görev alabiliyor.

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