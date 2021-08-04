04 Ağustos 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Miguel Borja, Alexander Sörloth, Salomon Rondon... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe'de, teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getirildi. Sarı laciverliler transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Aleix Vidal, Çağatay Kurukalıp, Mbaye Niang gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Miguel Borja, Alexander Sörloth, Salomon Rondon... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 Giriş Tarihi: 04.08.2021

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Miguel Borja, Alexander Sörloth, Salomon Rondon... | FB haberleri

ÇAĞATAY KURUKALIP

Gökhan Gönül'ün ayrılması ve yeni yabancı kuralı ile birlikte yerli isimlere de önem veren Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen genç futbolcu Çağatay Kurukalıp'ı da günedmine aldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Miguel Borja, Alexander Sörloth, Salomon Rondon... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

3'lü savunma oynayan Fenerbahçe'de hem bek hem stoper oynayabilen bir savunmacı aranıyor. Kanarya, 28 yaşındaki futbolcu Sead Kolasinac ile ilgilenmeye devam ediyor. Arsenal oyuncuyu uygun bir bedelle satmaya hazır.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Miguel Borja, Alexander Sörloth, Salomon Rondon... | FB haberleri

CEDRIC SOARES

Teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için belirlediği strateji ise satın alma opsiyonlu kiralama.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Miguel Borja, Alexander Sörloth, Salomon Rondon... | FB haberleri

MIGUEL BORJA

Sarı-Lacivertliler, Miguel Borja için Palmeiras'la resmi teması sağladı. Fenerbahçe'nin Brezilya kulübüne 2 milyon Euro'luk teklif sunduğu ve beklemeye geçtiği öğrenildi. Oyuncu ile Beşiktaş da ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Miguel Borja, Alexander Sörloth, Salomon Rondon... | FB haberleri

SALOMON RONDON

Sarı lacivertliler, Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Professional forması giyen Salomon Rondon'u gündemine aldı. Kanarya 31 yaşındaki futbolcu için yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Oyuncunun da Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı bilgisi verildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Miguel Borja, Alexander Sörloth, Salomon Rondon... | FB haberleri

ALEXANDER SÖRLOTH

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth için nabız yokluyor. Fenerbahçe'nin Sörloth için yeni teklif ilettiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Miguel Borja, Alexander Sörloth, Salomon Rondon... | FB haberleri

CARLOS VINICIUS

Kanarya, geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da geçiren Carlos Vinicius'u istiyor. Bonservisi Benfica'da bulunan Sambacı yıldız için kollar sıvandı. 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon İngiliz kulübüyle, 22 maçta 10 gol 3 asist yapmıştı.

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