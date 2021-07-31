31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Boupendza transferinde flaş detay! Türkiye'den teklif geldi mi?
Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonunu gol kralı tamamlayan Hatayspor'un golcü ismi Aaron Boupendza konusunda flaş bir detay ortaya çıktı. Gabonlu forvet için yönetimden yapılan açıklamada Süper Lig'den bir teklif olmadığı ve İngiltere, İtalya ve Orta Doğu'dan 4 kulübün teklif yaptığı öğrenildi. (FB spor haberleri)
Adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Boupendza için Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş kafa karıştıran açıklamalar yaptı. Fotomaç'ın haberine göre transferin gözde ismi olan Aaron Boupendza'ya Türkiye'den herhangi bir kulübün teklifinin olmadığını açıklayan Savaş, "Boupendza'ya İngiltere, İtalya ve Orta Doğu'dan 4 kulübün teklifi var. Ancak Türkiye'den hiçbir kulüple temasımız olmadı. Boupendza fiyatını bulduğu zaman satabiliriz" şeklinde konuştu.
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