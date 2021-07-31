31 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Boupendza transferinde flaş detay! Türkiye'den teklif geldi mi?

Boupendza transferinde flaş detay! Türkiye'den teklif geldi mi?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.07.2021

Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonunu gol kralı tamamlayan Hatayspor'un golcü ismi Aaron Boupendza konusunda flaş bir detay ortaya çıktı. Gabonlu forvet için yönetimden yapılan açıklamada Süper Lig'den bir teklif olmadığı ve İngiltere, İtalya ve Orta Doğu'dan 4 kulübün teklif yaptığı öğrenildi. (FB spor haberleri)

Adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Boupendza için Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş kafa karıştıran açıklamalar yaptı. Fotomaç'ın haberine göre transferin gözde ismi olan Aaron Boupendza'ya Türkiye'den herhangi bir kulübün teklifinin olmadığını açıklayan Savaş, "Boupendza'ya İngiltere, İtalya ve Orta Doğu'dan 4 kulübün teklifi var. Ancak Türkiye'den hiçbir kulüple temasımız olmadı. Boupendza fiyatını bulduğu zaman satabiliriz" şeklinde konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
18 ay hapis yatmıştı! F.Bahçe Rus forvet önerisi 18 ay hapis yatmıştı! F.Bahçe Rus forvet önerisi
F.Bahçe'den sağ bek bombası! Menajeri ile temas kuruldu F.Bahçe'den sağ bek bombası! Menajeri ile temas kuruldu
Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Pereira transferde ısrarcı Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Pereira transferde ısrarcı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör