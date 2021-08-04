Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala oyuncu arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de transfer belirsizliği devam ediyor. Yaz transfer döneminde yalnızca Serdar Dursun ve Steven Caulker hamleleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde yaşanan limit sıkıntısı nedeniyle sessiz bekleyiş sürüyor. Elinden oyuncu çıkarmak isteyen Kanarya, Premier Lig ekiplerinin radarındaki Ozan Tufan ve Dimitrios Pelkas'ın değerini belirledi. Sarı-lacivertliler, iki yıldızını satabilirse yeni transferleri takıma kazandıracak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de maaşı yüksek oyuncuların takımdan ayrılacağına dair iddialar yükselse de henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Gustavo, Tisserand ve Sosa ile ilgili teknik direktör Vitor Pereira olumlu rapor verdi. Samatta'ya ise beklenen teklif gelmedi. Pereira'nın kadronun dışına aldığı isimlerden Thiam ve Sadık transfer görüşmelerini sürdürüyor. Ademi'ye ise henüz teklif yok.

Sabah'ın haberine göre; henüz resmi bir girişim olmasa da Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'ın Premier Lig takımlarınca takip edildiği bildirildi. Bu iki oyuncu için yönetimin biçtiği toplam değer 20 milyon Euro... Sarı-lacivertliler bu oyuncuları satarak limit sorununu aşmış olacak ve daha önce belirlenen hedeflere yönelecek. Fenerbahçe santrfor, stoper ve iki kanat için çalışma yapıyor.

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