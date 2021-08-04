Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Alexander Sörloth transferinde ısrarcı! Leipzig'e dev teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon golcülerinden istediği katkıyı alamayan ve yeni sezonda da aynı sıkıntıyı yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de gündem forvet transferi... Lazio forması giyen eski oyuncusu Vedat Muriqi için girişimlerde bulunan ancak Kosovalı futbolcunun transferinde istediği sonucu alamayan sarı-lacivertliler, rotayı Trabzonspor'un eski forveti Alexander Sörloth'a çevirdi. 2019/2020 sezonunda bordo-mavili formayla gol kralı olan ve geçtiğimiz sezonun başında Bundesliga ekibi RB Leipzig'e transfer olan Norveçli forvet, Leipzig'de Trabzonspor'daki görüntüsünden uzak bir grafik sergilemişti. Daha önce Sörloth için Alman ekibine 11 milyon Euro öneren sarı-lacivertli yönetimin yeni bir teklifle Leipzig'in kapısını çalacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Leipzig'in yeni sezon kadrosunda düşünmediği Alexander Sörloth konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özbek golcü Shomurodov'u 17.5 milyon euro bedelle kadrosuna katan Roma'nın Norveçli yıldızın transferinde devreden çıkması Fenerbahçe'yi bir kez daha harekete geçirdi.





Daha önce Alman ekibine yaptığı 11 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık ya da 1.5 milyon euro kiralama bedeli önerilerine olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler, yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.





YILLIK 3.3 MİLYON EURO Fotomaç'ın haberine göre; Alexander Sörloth'un Almanya'da kazandığı senelik net 3.3 milyon euro'yu ödemeye hazır olan Fenerbahçe, Leipzig'e daha önce yaptığı 11 milyon euro'luk teklifi 12.5'a çıkarmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Pereira'nın golcü adayları arasında ısrarcı olduğu 25 yaşındaki Sörloth'un Alman ekibiyle anlaşma sağlanması halinde gelmeye sıcak baktığı iddia ediliyor. Trabzonspor'un da eski öğrencisi için temas halinde olduğu belirtilirken, kısa süre içinde somut adımların atılması bekleniyor.



'COME TO FENERBAHÇE'

Yönetim, Sörloth transferinde tüm şartları zorlarken, Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyada harekete geçti. 12. adam, Norveçli yıldızın fotoğraflarının altına, "Come to Fenerbahçe" yazmaya devam ediyor. Sarılacivertliler, Fenerbahçe'ye gelmesini istedikleri 25 yaşındaki futbolcu için binlerce yorumda bulunuyor.



