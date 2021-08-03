Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın gündemindeki Miguel Borja Fenerbahçe yolunda!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve bu bölgeyi ilk olarak Serdar Dursun takviyesiyle güçlendiren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Vedat Muriqi ve Alexander Sörloth için de girişimlerde bulunan sarı-lacivertlilerin, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Kolombiyalı golcü Miguel Borja'yı kadrosuna katmak için Palmeiras'a teklifini yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Forvet transferini Süper Lig'in ilk haftasına yetiştirmek için büyük çaba harcayan Fenerbahçe'de Miguel Borja sesleri yükseliyor.
BEKLEMEYE GEÇİLDİ
Takvim'in haberine göre; Vedat Muriqi ve Alexander Sörloth konusunda kulüplerinin tavırları nedeniyle beklenen adımları atamayan Sarı-Lacivertliler, Miguel Borja için Palmeiras'la resmi teması sağladı... Fenerbahçe'nin Brezilya kulübüne 2 milyon Euro'luk teklif sunduğu ve beklemeye geçtiği öğrenildi.
RAPOR ÇOK OLUMLU
Oyuncu izleme komitesinin Kolombiyalı forvet için çok olumlu bir rapor sunduğu da gelen bilgiler arasında. 28 yaşındaki Borja'nın Palmeiras'la sözleşmesi Aralık 2022'de sona erecek.
BEŞİKTAŞ'IN DA TRANSFER GÜNDEMİNDE
Miguel Borja'nın menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a da teklif edildiği öğrenildi. Ancak Siyah- Beyazlılar henüz resmi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi. 1.83 boyundaki Miguel Borja geçen sezon kiralık olarak Kolombiyalı ekibi Junior FC'de oynadı ve 14 gol kaydetti.
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