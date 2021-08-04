04 Ağustos 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Bright-Osayi Samuel yolcu! Yeni adresi...

Osayi Samuel yolcu! Yeni adresi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonun başlamasına kısa süre kala Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünülmeyenlere yenileri ekleniyor. Birçok oyuncuyla yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde listeye giren son ismin Osayi olduğu iddia edildi. İskoç ekiplerinden teklifler alan yıldız oyuncunun satılması an meselesi. (Fb spor haberi)

Sezonun başlamasına kısa süre kala Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünülmeyenlere yenileri ekleniyor. Birçok oyuncuyla yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde listeye giren son ismin Osayi olduğu iddia edildi. İskoç ekiplerinden teklifler alan yıldız oyuncunun satılması an meselesi.

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