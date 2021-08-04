04 Ağustos 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu kararı!

F.Bahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu kararı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Son dakika spor haberleri: Gelecek sezon öncesi sözleşmesi sona erecek Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe Yönetimi harekete geçti. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Pereira'nın hazırlık sürecinde olumlu rapor verdiği 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmayı hedefliyor. (FB spor haberi)

Gelecek sezon öncesi sözleşmesi sona erecek Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe Yönetimi harekete geçti. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Pereira'nın hazırlık sürecinde olumlu rapor verdiği 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmayı hedefliyor. Yönetimin genç futbolcuya 3 senelik yeni mukavele sunması bekleniyor.

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