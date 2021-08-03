03 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Osayi-Samuel kararı! Teklif bekleniyor

F.Bahçe'de Osayi-Samuel kararı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde QPR'den kadrosuna kattığı Osayi Samuel, teknik direktör Vitor Pereira'nın sistemine ayak uyduramadı. Sarı-lacivertliler Nijeryalı kanat için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, ocak ayında 23 yaşındaki oyuncuyu 500 bin Euro'ya İngiltere Championship takımı QPR'dan transfer etmiş ve 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Osayi-Samuel beklentileri karşılayamadı.

Nijeryalı futbolcu, Pereira'nın yeni sistemine de adapte olmakta güçlük çekiyor. Fanatik'in haberine göre; yönetim, İskoç ekipleri Celtic ve Glasgow Rangers'ın ilgilendiği Osayi-Samuel için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı-Lacivertliler'in, 23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini 3 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.

Pereira'nın savunma kurgusu nasıl olacak? haberin devamı

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