03 Ağustos 2021, Salı
Fenerbahçe'de Osayi-Samuel kararı! Teklif bekleniyor
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde QPR'den kadrosuna kattığı Osayi Samuel, teknik direktör Vitor Pereira'nın sistemine ayak uyduramadı. Sarı-lacivertliler Nijeryalı kanat için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, ocak ayında 23 yaşındaki oyuncuyu 500 bin Euro'ya İngiltere Championship takımı QPR'dan transfer etmiş ve 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Osayi-Samuel beklentileri karşılayamadı.
Nijeryalı futbolcu, Pereira'nın yeni sistemine de adapte olmakta güçlük çekiyor. Fanatik'in haberine göre; yönetim, İskoç ekipleri Celtic ve Glasgow Rangers'ın ilgilendiği Osayi-Samuel için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı-Lacivertliler'in, 23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini 3 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.
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