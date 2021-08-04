04 Ağustos 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Caner Erkin Dinamo Kiev maçı kadrosunda yok! | FB haberleri

Yıldız futbolcu Dinamo Kiev maçı kadrosunda yer almadı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 Giriş Tarihi: 04.08.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vitor Pereira yönetiminde gelecek sezona hazırlanan Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynanacak 6. hazırlık maçına çıkacak. Maçın kadrosunda Caner Erkin yer almadı.

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile hazırlık maçı yapacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelede tecrübeli futbolcu Caner Erkin kadroda yer almadı. Caner Erkin'in Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, tecrübeli sol beki maç kadrosuna almadı. Caner'in Fenerbahçe'den ayrılabileceği konuşuluyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Sosa'ya Süper Lig'den talip! Sosa'ya Süper Lig'den talip!
F.Bahçe Kiev karşısında! İşte Pereira'nın 11'i... F.Bahçe Kiev karşısında! İşte Pereira'nın 11'i...
Transferde flaş gelişme! F.Bahçeli futbolcu... Transferde flaş gelişme! F.Bahçeli futbolcu...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör