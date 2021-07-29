29 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Ajax teklifte bulundu

FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.07.2021

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler kadroya dahil edilecek isimlere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde bir diğer gelişme ise geçen sezon çok iyi bir sezon geçiren Altay Bayındır'a olan Avrupa takımlarının ilgisi. Hollanda ekibi Ajax'ın, milli kaleci için 13 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu iddia edildi. (FB spor haberleri)

Hollanda devi Ajax, uzun süredir gündeminde yer alan Altay'dan vazgeçmiyor. Fotomaç'ın haberine göre kırmızı- beyazlıların yıldız file bekçisi için F.Bahçe'ye 13 milyon euro'luk yeni bir teklif yaptığı iddia edildi. Kanarya ise 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki kaleci için 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri reddediyor.
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