Son dakika spor haberi: Hazırlık maçında Fenerbahçe Dinamo Kiev karşısında! İşte Vitor Pereira'nın muhtemel 11'i...
Fenerbahçe yeni sezon öncesi son hazırlık maçında, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler bugüne kadar oynadığı 5 hazırlık karşılaşmasından 4 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Ayrıca bu maç Vitor Pereira için de önemli bir sınav niteliğinde olacak. İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'i... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hazırlık maçları sürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da başarı hedefliyor.
Yeni bir sistem üzerine yoğunlaşan Vitor Pereira kadrosunu şekillendirmeye başladı. Şimdiye kadar Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Zwolle ve Greuther Fürth ile karşılaşan Fenerbahçe bu maçlarda 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti.
Çalışmalarını yoğun tempoda devam ettiren Kanarya 6. hazırlık maçına Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile çıkacak. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi ciddi bir sınav olarak gördüğü Dinamo Kiev maçı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
HAZIRLIK MAÇLARINDA YENİLMEDİ
Önceki 5 hazırlık maçında yenilgi yüzü göremeyen Fenerbahçe, bu süreçte 4 galibiyet elde etti. Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 ve Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, tek beraberliğini PEC Zwolle karşısında 2-2'lik skorla aldı.
BİLETLER 80 LİRADAN SATIŞA SUNULDU
Passolig üzerinden 80 TL'den satışa sunulan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda takip etmek isteyen taraftarların HES kodları girişte ve bilet alımı esnasında kontrol edilecek.
İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
ALTAY BAYINDIR
TISSERAND
ATTILA SZALAI
NOVAK
ZAJC
LUIS GUSTAVO
OSAYI-SAMUEL
FERDİ KADIOĞLU
MESUT ÖZİL
PELKAS
SERDAR DURSUN
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