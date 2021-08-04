04 Ağustos 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli yıldız Jose Sosa'ya Süper Lig'den talip çıktı!

Sosa'ya Süper Lig'den talip!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncularından Jose Sosa'ya, Süper Lig ekibi Göztepe talip oldu. Sarı kırmızılılar, Kanarya'nın Arjantinli oyuncusunu uygun bir bonservis bedeliyle transfer etmek için temaslara başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Süper Lig'de gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanmak isteyen ve bu bağlamda transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, yıldız harekatına başladı.

Sarı-kırmızılı kurmaylar, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Jose Sosa'yı liste başına çekti. Yeni Asır'ın haberine göre; Kanarya ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki tecrübeli yıldızı uygun bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak isteyen İzmir ekibi temaslara başladı. Yönetim, bonservis konusunda anlaşma sağlamazsa kiralama formülünü devreye sokacak.

Teknik direktör Vitor Pereira ile sorun yaşadığı iddia edilen Sosa, yönetimin yaptığı indirim teklifini de kabul etmemişti.

14 KEZ MİLLİ OLDU

F.Bahçe'nin geçen sezon Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Sosa daha önce iki sezon Beşiktaş'ta görev yapıp Milan'a gitmişti. Milan sonrası üç sezon Trabzonspor'da görev yapan oyuncu ardından F.Bahçe'nin yolunu tutmuştu. Sosa, Arjantin Milli Takımı'nda da 14 kez görev aldı.

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