Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı CANLI
Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 6 hazırlık maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanıp hazırlık maçındaki namağlup serisini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonu şampiyonlukla noktalamak isteyen Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Zwolle ve Geruther Fürth müsabakalarının ardından 6. hazırlık maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
FENERBAHÇE-DINAMO KIEV İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Mesut, Valencia.
Dinamo Kiev: Boyko, Sidcley, Syrota, Zabarnyi, Kedziora, Sydorchuk, Shepelev, Lednev, Rodrigues, Tsygankov, Ramirez.
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat 19:00'da başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
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