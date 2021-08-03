Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 20'lik Brezilyalı forvet! Vitor Pereira Rodrigo Muniz'i istiyor
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler özellikle bir golcü transferi için çalışmalarına hız verirken, gündeme ise sürpriz bir isim geldi. Kanarya 20 yaşındaki Brezilyalı forvet Rodrigo Muniz için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir ihtimali düşünmeyen Fenerbahçe, transfer harekatını sürdürüyor. Kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler aradığı ismi Brezilya'da buldu.
Fenerbahçe'nin, Brezilya Serie A ekibi Flamengo'da forma giyen 20 yaşındaki forvet Rodrigo Muniz'le ilgilendiği iddia edildi.
Fotomaç'ın derlediği habere göre; güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Brezilyalı genç yeteneği özellikle teknik direktör Vitor Pereira'nın çok istediği bildirildi.
RODRIGO MUNIZ KİMDİR?
4 Ağustos 2001 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Rodrigo Muniz, Brezilya'nın köklü kulübü Flamengo'da forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan genç golcü, 2020-2021 sezonunda 20 maçta forma giyip 5 gol, 1 asist üretti.
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