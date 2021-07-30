Son dakika spor haberi: Transfer operasyonuna son sürat devam eden Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, bonservisi İngiliz devi Manchester United'da bulunan Andreas Pereira için harekete geçti. Kanarya'nın, 25 yaşındaki 10 numara için, ManU'ya kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe, Manchester United'da forma giyen Andreas Pereira için harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, sezonu Lazio'da kiralık geçiren Andreas Pereira için İngiliz ekibine teklif götürdü.

Fotomaç'ın, İngiliz Daily Express gazetesinden derlediği habere göre Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki 10 numara için Manchester United'a kiralama teklifi yaptığı dile getirildi. Ayrıca, TNT Sports da Fenerbahçe ve ismi açıklanmayan bir İngiliz kulübünün, oyuncunun menajeri Kia Joorbachian'la temas kurduğu bildirildi.

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