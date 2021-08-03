03 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Samuel Kalu bombası! Görüşmeler başlıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonu Adana Demirspor deplasmanında açacak olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanat arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Samuel Kalu'yu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Yönetimin Nijeryalı futbolcunun transferi için Bordeaux'lu yetkililerle bir görüşme ayarladığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Samuel Kalu bombası! Görüşmeler başlıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Kanarya dört koldan transfer için bastırıyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-lacivertlilerde Bordeaux forması giyen Samuel Kalu için flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Samuel Kalu bombası! Görüşmeler başlıyor

Fransa medyasında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre Fenerbahçe, Samuel Kalu transferi için Bordeaux yönetimiyle önümüzdeki günlerde görüşme yapmak için anlaştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Samuel Kalu bombası! Görüşmeler başlıyor

23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu kariyerinde 173 maça çıkarken 26 gol ve 31 asist üretti. 2018 yılından beri Fransız kulübünde forma giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Samuel Kalu bombası! Görüşmeler başlıyor

ÇAĞTAY KURUKALIP AN MESELESİ

Fenerbahçe transferde genç isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Kanarya, uzun zamandır takip ettiği sol bek Çağtay Kurukalıp transferini bitirme aşamasına geldi. Bilindiği gibi 21 yaşındaki oyuncunun Kasımpaşa ile olan sözleşmesi temmuz ayında sona erdi.

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