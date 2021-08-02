Fenerbahçe'nin, bu sezon kadrosuna kattığı golcü oyuncu Serdar Dursun, baba oldu. Sarı lacivertlilerin 29 yaşındaki futbolcusunun, oğlu dünyaya geldi. Serdar ve Yasemin çifti bebeklerine Eymen Serdar ismini verdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden golcü oyuncu Serdar Dursun baba oldu.



Sarı-lacivertli ekibin 29 yaşındaki forveti Serdar Dursun'un bugün oğlu dünyaya geldi. Serdar ve Yasemin çifti bebeklerine Eymen Serdar ismini verdi.



Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Serdar ve Yasemin çiftini tebrik eder, Eymen Serdar'a sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz" denildi.



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