Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer rotasını belirledi! Aleix Vidal, Çağatay Kurukalıp, Mbaye Niang... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Vitor Pereira'nın hazırladığı rapor doğrultusunda yeni transferleri gerçekleştirecek olan Fenerbahçe'de gündeme, Aleix Vidal, Çağatay Kurukalıp, Mbaye Niang gibi isimler geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimler ve detayları... (FB haberleri)
Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
MBAYE NIANG
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Mbaye Niang oldu. Geçtiğimiz sezonlarda da adı sarı lacivertlilerle anılan Niang için yakın zamanda yeni bir görüşme gerçekleşecek.
ÇAĞATAY KURUKALIP
Gökhan Gönül'ün ayrılması ve yeni yabancı kuralı ile birlikte yerli isimlere de önem veren Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen genç futbolcu Çağatay Kurukalıp'ı da günedmine aldı.
ALEIX VIDAL
Sağ bek arayışını sürdüren Fenerbahçe, Sevilla ile yollarını ayıran Aleix Vidal'i gündeminde tutmaya devam ediyor. Birçok talibi olan futbolcu için görüşmeler sürüyor.
SAMUEL KALU
Daha Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Samuel Kalu, yeniden Fenerbahçe'nin radarında. Sağ kanada yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Fransız ekibi Bordeaux'un yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.
SEAD KOLASINAC
3'lü savunma oynayan Fenerbahçe'de hem bek hem stoper oynayabilen bir savunmacı aranıyor. Kanarya, 28 yaşındaki futbolcu Sead Kolasinac ile ilgilenmeye devam ediyor. Arsenal oyuncuyu uygun bir bedelle satmaya hazır.
CEDRIC SOARES
Teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için belirlediği strateji ise satın alma opsiyonlu kiralama.
MARIO MANDZUKIC
Son olarak Milan'da forma giyen Mario Mandzukic, forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Hırvat futbolcunun menajerleriyle yapılan görüşmelerde yıllık 2 milyon euro'nun üstüne çıkılmayacağı iletildi.
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