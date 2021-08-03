03 Ağustos 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu görüşme odasına! Avrupa takımları...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gündem Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi. Fenerbahçe gelecek sezon kontratı bitecek olan 21 yaşındaki kanat futbolcu için menajeri ile masaya oturacak. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Takvim'in haberine göre Kanarya, Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'daki sıkıntıyı yaşamamak için elini çabuk tutmak istiyor. Sağ kanatta oynayan 21 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Fenerbahçe'nin genç yeteneğinin durumunu takip eden Avrupa kulüpleri de pusuda bekliyor. Genç yıldız, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 49 maçta forma giydi. 5 gol ve 6 asist üretti.
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