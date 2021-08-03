Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transferde hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe'de gündem Vitor Pereira'nın 3-4-3 sistemine uygun hamlelere çevrildi. Sarı-lacivertliler bu doğrultuya göre Arsenal'in yeni sezon kadrosunda düşünmediği Kolosinac ve Cedric Soares için girişimlere başladı. İşte transfere dair son detaylar... (FB spor haberleri)