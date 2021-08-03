Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Kolasinac ve Soares hamlesi!

Teknİk direktör Vitor Pereira'nın 4 nokta transfer istemesinin ardından harekete geçen Fenerbahçe, İngiltere'ye çıkarma yaptı. Sarı-lacivertliler, Fotomaç'ın haberine göre Portekizli hocanın raporu doğrultusunda Arsenal ile sözleşmeleri bulunan Kolasinac ve Soares'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

