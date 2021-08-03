Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Kolasinac ve Soares hamlesi!
Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transferde hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe'de gündem Vitor Pereira'nın 3-4-3 sistemine uygun hamlelere çevrildi. Sarı-lacivertliler bu doğrultuya göre Arsenal'in yeni sezon kadrosunda düşünmediği Kolosinac ve Cedric Soares için girişimlere başladı. İşte transfere dair son detaylar... (FB spor haberleri)
Teknİk direktör Vitor Pereira'nın 4 nokta transfer istemesinin ardından harekete geçen Fenerbahçe, İngiltere'ye çıkarma yaptı. Sarı-lacivertliler, Fotomaç'ın haberine göre Portekizli hocanın raporu doğrultusunda Arsenal ile sözleşmeleri bulunan Kolasinac ve Soares'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
MESUT DA DEVREDE
Fenerbahçe Yönetimi, iki yıldız futbolcunun transferinde kısa süre içinde somut adımlar atmayı planlıyor. Sol bekte görev yapan Kolasinac'ın eski takım arkadaşı Mesut Özil ile sürekli temas halinde olduğu belirtilirken, Boşnak futbolcunun İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
Vitor Pereira'nın transfer edilmesi konusunda ısrarcı olduğu 29 yaşındaki sağ bek Soares'in de en ciddi teklifi Fenerbahçe'den aldığı vurgulanıyor.
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