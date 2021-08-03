03 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Kolasinac ve Soares hamlesi!

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi transferde hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe'de gündem Vitor Pereira'nın 3-4-3 sistemine uygun hamlelere çevrildi. Sarı-lacivertliler bu doğrultuya göre Arsenal'in yeni sezon kadrosunda düşünmediği Kolosinac ve Cedric Soares için girişimlere başladı. İşte transfere dair son detaylar... (FB spor haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Kolasinac ve Soares hamlesi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Teknİk direktör Vitor Pereira'nın 4 nokta transfer istemesinin ardından harekete geçen Fenerbahçe, İngiltere'ye çıkarma yaptı. Sarı-lacivertliler, Fotomaç'ın haberine göre Portekizli hocanın raporu doğrultusunda Arsenal ile sözleşmeleri bulunan Kolasinac ve Soares'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Kolasinac ve Soares hamlesi!

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
İngiliz devinin kadrosunda düşünmediği ikiliyi düşük bedellerle imza attırmayı hedefleyen Kanarya, resmi görüşmelere de başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Kolasinac ve Soares hamlesi!

MESUT DA DEVREDE
Fenerbahçe Yönetimi, iki yıldız futbolcunun transferinde kısa süre içinde somut adımlar atmayı planlıyor. Sol bekte görev yapan Kolasinac'ın eski takım arkadaşı Mesut Özil ile sürekli temas halinde olduğu belirtilirken, Boşnak futbolcunun İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Kolasinac ve Soares hamlesi!

Vitor Pereira'nın transfer edilmesi konusunda ısrarcı olduğu 29 yaşındaki sağ bek Soares'in de en ciddi teklifi Fenerbahçe'den aldığı vurgulanıyor.

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