04 Ağustos 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe hazırlık maçı | Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Bilet fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2021 Giriş Tarihi: 04.08.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, 6. hazırlık maçında Dinamo Kiev'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk edecek. Seyircili oynanacak olam mücadele öncesinde merak edilen konular arasına maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Vitor Pereira'nın ideal 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonu şampiyonlukla noktalamak isteyen Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Zwolle ve Geruther Fürth müsabakalarının ardından 6. hazırlık maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç bileti ne kadar? İşte tüm detaylar...

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 4 Ağustos Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yüzde 50 kapasite ile oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatı 80 TL olarak belirlendi. Bilet alımı ve stadyuma giriş sırasında HES kodu kontrolü yapılacağı duyuruldu.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi. Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin rakibi ise, Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibi olacak.

İDEAL 11 SAHADA OLACAK

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde en ciddi hazırlık maçına çıkacak. Vitor Pereira'nın kafasındaki ideal 11'in bu maçta sahada olması bekleniyor.

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