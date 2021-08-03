Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü! Jose Sosa takımdan ayrı çalıştı
Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerin Arjantinli yıldızı Jose Sosa, takımdan ayrı çalıştı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertlilerde Jose Sosa, takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı. Öte yandan antrenmanda neşeli anlar da yaşandı. Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, futboldaki maharetini saha dışına da taşıyarak foto muhabirlik yaptı. Sabah saatlerindeki antrenmanın ardından şut çalışması için sahadaki yerini alan Özil, bir süre sonra vizörün başına geçti ve bu sefer deklanşöre basan isim oldu.
Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yarın saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçında karşılaşacak.
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