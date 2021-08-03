Fenerbahçe'de Mesut Özil foto muhabiri oldu!

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Macar basını Borussia Dortmund'un Szalai için sarı-lacivertlilere 12 milyon Euro'luk teklif sunduğunu yazdı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, transferde son gelişmeleri aktardı. Kul, "Szalai'nin Fenerbahçe'ye gelirken de piyasası vardı, EURO 2020'de iyi bir performans gösterdi. Teklifler var ama Fenerbahçe 20 milyon Euro'nun üstünde bir teklif gelmemesi halinde satmayı düşünmüyor." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)