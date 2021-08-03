03 Ağustos 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mesut Özil foto muhabiri oldu!

Mesut Özil foto muhabiri oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, idman sırasında foto muhabirlik yaptı. İşte o görüntüler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yıldız futbolcu Mesut Özil, foto muhabirlik yaptı. Ortaya neşeli görüntüler ortaya çıktı.

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, futboldaki maharetini saha dışına da taşıyarak foto muhabirlik yaptı. Sabah saatlerindeki antrenmanın ardından şut çalışması için sahadaki yerini alan Özil, bir süre sonra vizörün başına geçti ve bu sefer deklanşöre basan isim oldu.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yarın saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçında karşılaşacak.


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