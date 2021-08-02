02 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Mario Mandzukic, Nikola Maksimovic, Sead Kolasinac gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | FB haberleri

CEDRIC SOARES

Teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için belirlediği strateji ise satın alma opsiyonlu kiralama.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | FB haberleri

SAMUEL KALU

Daha Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Samuel Kalu, yeniden Fenerbahçe'nin radarında. Sağ kanada yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Fransız ekibi Bordeaux'un yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

3'lü savunma oynayan Fenerbahçe'de hem bek hem stoper oynayabilen bir savunmacı aranıyor. Kanarya, 28 yaşındaki futbolcu Sead Kolasinac ile ilgilenmeye devam ediyor. Arsenal oyuncuyu uygun bir bedelle satmaya hazır.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | FB haberleri

JEAN KEVIN AUGUSTIN

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, şu anda Fransa Lig 1 ekibi Nantes'ta forma giyen Fransız golcü Jean-Kevin Augustin ile ilgileniyor. Nantes ile iletişime yakın zamanda geçilecek

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | FB haberleri

NIKOLA MAKSIMOVIC

Steven Caulker'ı kadrosuna katan Fenerbahçe bir stoper daha kadrosuna katmak istiyor. Napoli forması giyen Nikola Maksimovic yeniden Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | FB haberleri

MIGUEL BORJA

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Miguel Borja oldu. Kanarya'nın Kolombiyalı golcü Miguel Borja için Brezilya kulübü Palmeiras'la görüşmelere başladığı ileri sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor! Vedat Muriqi, Sead Kolasinac, Samuel Kalu... | FB haberleri

MARIO MANDZUKIC

Son olarak Milan'da forma giyen Mario Mandzukic, forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Hırvat futbolcunun menajerleriyle yapılan görüşmelerde yıllık 2 milyon euro'nun üstüne çıkılmayacağı iletildi.

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