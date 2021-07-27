Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Caner Erkin, geçtiğimiz sezon zaman zaman eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Milli sol bek, 2010-11 ve 2013-14'de sarı lacivertlilerin yaşadığı şampiyonluklarda önemli rol üstlendi. Caner bu sezon da tarihi bir göreve soyunacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de tüm gözler Caner Erkin'de olacak. Hem 2010-11 hem de 2013-14 sezonlarındaki şampiyonluklarda kadroda olan ve o dönemlerin yıldız isimleri arasında bulunan Caner Erkin, yeni sezonda da devam ediyor.

Gökhan Gönül'ün vedası, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra takımın en eski ismi Caner Erkin oldu. 2016-2020 arası Beşiktaş'taki dönemi hariç 2010'da geldiği sarı-lacivertli kulüpte bugüne kadar 5 kupa kazanan Caner, 2021-22 sezonuna özel olarak hazırlanıyor.

Geçen sezon şanssız biçimde kaçan şampiyonluk sonrası gözler tecrübeli sol beke dönmüştü. Milliyet'te yer alan habere göre Sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek tecrübeli sol bek bu sezona farklı bir gözle hazırlanıyor. Mutlaka şampiyonluk isteyen Caner, Fenerbahçe tarihine adını yazdırmak istiyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ta oynarken bile Fenerbahçeli olduğunu saklamayan 33 yaşındaki futbolcunun en büyük hayali ise futbolu sarı-lacivertli forma altında bırakmak.

Sarı-lacivertli kulüple özdeşleşerek Fenerbahçeli Caner olarak futbolda anılmak isteyen yıldız oyuncu, yeni sezonda takımın hem liderliğini yapacak hem de performans bakımından katkı vermeye çabalayacak. Geçen sezon asistleriyle dikkat çeken Caner Erkin, 37 resmi maçta 10 asist yapmıştı.

F.BAHÇE'DE 8. SEZONU

Caner Erkin, profesyonel kariyeri boyunca en çok Fenerbahçe'de forma giydi. 2010-2016 arası ve geçen sezon itibariyle 250 resmi maça çıkan, 16 gol atıp 58 asist yapan Caner, 2 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupası kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde 2013'te yarı finale çıkan takımın da en önemli isimlerinden olan tecrübeli sol bek, tam 7 yıl Fenerbahçe'de forma giymiş oldu. Caner, bu sezon toplamda 8. yılını geçirecek.

3-4-3'E UYGUN

Yeni sezon öncesi Caner Erkin'in en önemli avantajlarından biri Vitor Pereira'yı yakından tanıması olacak. Pereira ilk geldiğinde de eski hocasını karşılayarak 'hoş geldin' diyen Caner, bu anda önemli bir şansa sahip. Ayrıca Portekizli teknik adamın oynatmak istediği 3-4-3 taktiğinde de sol açıkta tecrübeli futbolcu rahatlıkla görev alabilecek düzeyde. Caner Erkin'in kendi stiline son derece uygun bir sistem olan 3'lü savunma anlayışında başarılı olması da bekleniyor.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ