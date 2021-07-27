HATAY 12 MİLYON EURO İSTİYOR



Ancak geçen sezonun gol kralının transferinin önünde ciddi bir engel var. Sabah'ın haberine göre, Kanarya'nın henüz elden çıkaramadığı oyuncular nedeniyle transfer yapamadığı ve 7-8 milyon Euro'luk bir bütçe açılımı olmadan yeni bir imzanın da imkânsız olduğu ifade edildi. Hatayspor cephesine de "Bütçe açılırsa ilgilenebiliriz" notu iletildi. Hatayspor'un 12 milyon Euro fiyat biçtiği Boupendza ile Celtic ve Sassuolo da ilgileniyor.