Son dakika transfer haberi: Aaron Boupendza Fenerbahçe için limiti bekliyor! Bonservis bedeli...
Fenerbahçe, Süper Lig'in yıldızı Boupendza'ya talip oldu. Ancak Kanarya'nın hedefindeki Gabonlu yıldızın transferinin önünde ciddi bir engel var. Konumunu 'Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri' göstererek transfere yeşil ışık yakan golcü futbolcu için sarı-lacivertli kulübün önce 7-8 milyon Euro'luk bütçe açması gerekiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe transferde sessizliğini korurken, sarı-lacivertliler için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Son olarak Hatayspor'un Gabonlu yıldızı Aaron Boupendza'nın sosyal medyada idman fotoğrafı paylaşırken konum olarak Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ni yazması dedikoduları alevlendirdi. Sarı-lacivertlilerin istediği 24 yaşındaki golcünün de gelmeye gönüllü olduğu bilinirken, bu hamle transferde yeni gelişmelerin yaşandığı yorumlarını beraberinde getirdi.
HATAY 12 MİLYON EURO İSTİYOR
Ancak geçen sezonun gol kralının transferinin önünde ciddi bir engel var. Sabah'ın haberine göre, Kanarya'nın henüz elden çıkaramadığı oyuncular nedeniyle transfer yapamadığı ve 7-8 milyon Euro'luk bir bütçe açılımı olmadan yeni bir imzanın da imkânsız olduğu ifade edildi. Hatayspor cephesine de "Bütçe açılırsa ilgilenebiliriz" notu iletildi. Hatayspor'un 12 milyon Euro fiyat biçtiği Boupendza ile Celtic ve Sassuolo da ilgileniyor.
TRANSFER İÇİN ARADILAR!
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Boupendza hakkında konuştu. Oyuncuyu isteyen çok kulüp olduğunu kaydeden Erdoğan, "İsim vermek istemiyorum ama bazı kulüplerin teknik direktörleri beni arayarak, özellikle Boupendza'nın karakteri hakkında bilgi aldı. Bizi memnun edecek teklif gelirse Boupendza'yı satacağız. Gidişine de hazırlıklıyız" dedi.
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