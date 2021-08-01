Fotomaç'ın haberine göre; başkan Ali Koç'un bu transfer görüşmesini bizzat kendisinin üstlendiği öğrenilirken, Lazio'lu idarecilerle sıkı pazarlıklarını sürdürüyor. Muriqi'nin yıllık kazancı olan 2.5 milyon euro'yu ödemeye hazır olan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine de bir senelik kiralama bedeli olarak 1 milyon euro'luk bir teklif sundu. Lazio'nun tecrübeli hocası Sarri'nin Vedat Muriqi ile ilgili vereceği kararın netleşmesinin ardından imzaların atılması bekleniyor.