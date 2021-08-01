01 Ağustos 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 3 bomba birden patlatacak! Vedat Muriqi, Andreas Pereira ve Sead Kolasinac...

Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Portekizli hoca yönetiminde 5 hazırlık maçına çıkan Kanarya, 4 galibiyet 1 beraberlik alarak umut verdi. Öte yandan sarı lacivertliler geçtiğimiz sezonların aksine bu sezon transferin sessiz takımlarından birisi. F.Bahçe'nin bu suskunluğunu 3 yıldız ile bozacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 3 bomba birden patlatacak! Vedat Muriqi, Andreas Pereira ve Sead Kolasinac...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.08.2021

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi'den vazgeçmiyor. İtalyan ekibindeki geleceği tartışılan ve teknik direktör Sarri'nin kadrosunda düşünmediği Kosovalı eski golcüsünü tekrar kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, tüm şartları zorluyor. Lazio'nun verdiği 3 günlük izinde İstanbul'a gelen 27 yaşındaki golcünün Fenerbahçeli yöneticilerle görüştüğü ve gelmeye hazır olduğu iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 3 bomba birden patlatacak! Vedat Muriqi, Andreas Pereira ve Sead Kolasinac...

Fotomaç'ın haberine göre; başkan Ali Koç'un bu transfer görüşmesini bizzat kendisinin üstlendiği öğrenilirken, Lazio'lu idarecilerle sıkı pazarlıklarını sürdürüyor. Muriqi'nin yıllık kazancı olan 2.5 milyon euro'yu ödemeye hazır olan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine de bir senelik kiralama bedeli olarak 1 milyon euro'luk bir teklif sundu. Lazio'nun tecrübeli hocası Sarri'nin Vedat Muriqi ile ilgili vereceği kararın netleşmesinin ardından imzaların atılması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 3 bomba birden patlatacak! Vedat Muriqi, Andreas Pereira ve Sead Kolasinac...

Kalabalık orta sahası ile öne çıkan Fenerbahçe için Brezilya'dan ise flaş bir iddia geldi. TNT Spor, 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Manchester United'ın kadrosunda düşünmediği Andreas Pereira'nın sarı-lacivertlilere transfer olabileceğini ileri sürdü. Geçtiğimiz sezon Lazio'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 10 numara pozisyonun yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 3 bomba birden patlatacak! Vedat Muriqi, Andreas Pereira ve Sead Kolasinac...

Transfer iddialarıyla ilgili de TNT Spor'a konuşan Sambacı, "Alex de Souza idolüm. Onun giydiği formayı giymek güzel olabilir. Bunun için kulüpler arasındaki görüşmeler önemli. Transfer görüşmelerini yönetime bıraktım. Eğer Fenerbahçe'nin ilgisi doğruysa, projeye ve bana verilen rolü görmek güzel olabilir" dedi. Brezilyalı, geçtiğimiz sezon Serie A'da 26 maçta 528 dakika süre aldı, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 3 bomba birden patlatacak! Vedat Muriqi, Andreas Pereira ve Sead Kolasinac...

Oynanan hazırlık maçlarında 3'lü savunmayla sahaya çıkan F.Bahçe için takviye yapılması düşünülen bölgelerden biri de sol bek… Teknik direktör Pereira'nın onay verdiği ve alınması konusunda ısrarcı olduğu Kolasinac'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir gündemde olan Boşnak sol bekin Arsenal'in yeni sezon kadrosunda düşünülmemesinin ardından transferde somut gelişmeler yaşandı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe 3 bomba birden patlatacak! Vedat Muriqi, Andreas Pereira ve Sead Kolasinac...

İngiliz ekibinin düşük bir bedelle satmaya hazır olduğu 28 yaşındaki futbolcunun da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yakın arkadaşı olan Mesut Özil ile sürekli görüşen Kolasinac'ın birçok farklı takımdan teklif almasına rağmen önceliğinin Fenerbahçe olduğu ifade edildi. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonu Schalke 04'e kiralık tamamladı.

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