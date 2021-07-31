31 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Aleksandr Kokorin önerildi

18 ay hapis yatmıştı! F.Bahçe Rus forvet önerisi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonu öncesi santrfor arayışlarına devam eden Fenerbahçe'ye flaş bir futbolcu önerildi. Sarı-lacivertlilere 18 ay hapis yatan Kokorin teklif edildi. İşte sarı-lacivertlilerin yanıtı ve detayları... (FB spor haberleri)

Fiorentina kulübü taraftar dövdüğü için 18 ay hapis cezası alan ve yatan Aleksandr Kokorin'i Fenerbahçe'ye önerdi… Calcio Mercato'nun iddiası ve Fotomaç'ın derlediği habere göre ocak ayında 4.5 milyon euro'ya Floransa ekibine giden 30 yaşındaki golcüyü sarı-lacivertliler dışında Süper Lig'den aralarında Başakşehir'in de bulunduğu bir kaç takıma önerdi. Ancak Fenerbahçe yönetiminin, adı skandallardan ayrılmayan Rus forveti reddettiği belirtildi.

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