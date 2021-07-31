Son olarak Crystal Palace'ta forma giyen ve 1 Temmuz'dan bu yana boşta olan 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk temasın kurulduğunu bildiren gazete, "Türkler, onun için ne kadar istekli bilinmez ama futbolunun son dönemlerine girmeye hazırlanan Clyne için Türkiye iyi bir fırsat olabilir" yorumunu yaptı.