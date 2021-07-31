31 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Nathaniel Clyne bombası! Menajeri ile temas kuruldu

Son dakika transfer haberi: Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin bir süredir arayışlarını sürdürdüğü sağ bek bölgesi için gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertliler son olarak Crystal Palace'ta forma giyen Nathaniel Clyne'i listeye ekledi. İşte transfere dair son detaylar... (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Nathaniel Clyne bombası! Menajeri ile temas kuruldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İngiltere'den bir aday geldi. Daily Mail'de yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre sarı-lacivertlilerin bu bölgedeki boşluğu doldurmak için Nathaniel Clyne'i listeye aldığı ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Nathaniel Clyne bombası! Menajeri ile temas kuruldu

Son olarak Crystal Palace'ta forma giyen ve 1 Temmuz'dan bu yana boşta olan 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk temasın kurulduğunu bildiren gazete, "Türkler, onun için ne kadar istekli bilinmez ama futbolunun son dönemlerine girmeye hazırlanan Clyne için Türkiye iyi bir fırsat olabilir" yorumunu yaptı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Nathaniel Clyne bombası! Menajeri ile temas kuruldu

Sarı-lacivertlilerin oyuncuya ne kadarlık bir ücret önerdiği bilgisi ise paylaşılmadı. Daha önce Liverpool, Southampton, Bournemouth gibi takımlarda forma giyen futbolcu, kariyerinde 376 resmi maça çıkıp 8 gol, 22 asist yaptı.

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