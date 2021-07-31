Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Greuther Fürth maçında ilk 11'ler belli oldu!

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Greuther Fürth ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında Almanya ekibi Greuther Fürth ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve PEC Zwolle maçlarının ardından Bundesliga'nın yeni ekibini konuk edecek. Karşılaşma öncesinde sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu.

FENERBAHÇE - FÜRTH İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Osayi - Samuel, Zajc, Luis Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun

FENERBAHÇE - GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı saat 19:00'da başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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