Mesut Özil, Atilla Szalai, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursunlu kadrosu ile gelecek sezona hazırlanan Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında PEC Zwolle ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etmişti. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi?

FENERBAHÇE - PEC ZWOLLE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ZWOLLE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Sarı lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Zwolle maçı için doğu ve batı tribünlerinde bilet satışı olacağı belirtildi. Bilet alımı ve stada giriş esnasında izleyicilerden HES kodu talep edilecek bilet fiyatları ise 80 TL olacak.

SAMATTA OYNAYACAK MI?

Gençlerbirliği ile oynanan son hazırlık maçında sakatlanan Samatta, Hollanda ekibi PEC Zwolle maçında sahada yer almayacak. Pereira, Samatta'yı riske etmek istemiyor.

MESUT ÖZİL DÖNDÜ!

Gençlerbirliği maçında bağırsak enfeksiyonu sebebiyle oynamayan Mesut Özil, rahatsızlığının bitmesiyle birlikte takıma döndü.

MAÇ HANGİ STATTA OYNANACAK?

Uzun bir aradan sonra taraftarına kavuşacak olan Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda PEC Zwolle'yi konuk edecek.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;

28 Temmuz:

Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz:

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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