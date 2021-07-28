28 Temmuz 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe maçı haberleri: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? | FB haberleri

Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 Giriş Tarihi: 28.07.2021

Mesut Özil, Atilla Szalai, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursunlu kadrosu ile gelecek sezona hazırlanan Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında PEC Zwolle ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etmişti. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi?

FENERBAHÇE - PEC ZWOLLE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ZWOLLE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Sarı lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Zwolle maçı için doğu ve batı tribünlerinde bilet satışı olacağı belirtildi. Bilet alımı ve stada giriş esnasında izleyicilerden HES kodu talep edilecek bilet fiyatları ise 80 TL olacak.

SAMATTA OYNAYACAK MI?

Gençlerbirliği ile oynanan son hazırlık maçında sakatlanan Samatta, Hollanda ekibi PEC Zwolle maçında sahada yer almayacak. Pereira, Samatta'yı riske etmek istemiyor.

MESUT ÖZİL DÖNDÜ!

Gençlerbirliği maçında bağırsak enfeksiyonu sebebiyle oynamayan Mesut Özil, rahatsızlığının bitmesiyle birlikte takıma döndü.

MAÇ HANGİ STATTA OYNANACAK?

Uzun bir aradan sonra taraftarına kavuşacak olan Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda PEC Zwolle'yi konuk edecek.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;

28 Temmuz:

Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz:

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den 2 bomba birden! Resmi açıklama an meselesi... F.Bahçe'den 2 bomba birden! Resmi açıklama an meselesi...
Pereira o anları anlattı! Gol sevinci... Pereira o anları anlattı! Gol sevinci...
Kanarya o forvet için kesenin ağzını açtı! 12 milyon Euro... Kanarya o forvet için kesenin ağzını açtı! 12 milyon Euro...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör