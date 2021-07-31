31 Temmuz 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı CANLI

Fenerbahçe-Greuther | CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2021 Giriş Tarihi: 31.07.2021

Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Greuther Fürth ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve PEC Zwolle maçlarının ardından Bundesliga'nın yeni ekibini konuk ediyor. Fenerbahçe - Greuther Fürth maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 5. hazırlık maçında Almanya ekibi Greuther Fürth ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve PEC Zwolle maçlarının ardından Bundesliga'nın yeni ekibini konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

Fenerbahçe 2 - 0 Greuther Fürth

4' Zajc

8' Serdar Dursun

FENERBAHÇE - FÜRTH İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Osayi - Samuel, Zajc, Luis Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun

Greuther Fürth: Burchert, Jung, Bauer, Itter, Barry, Sarpei, Seguin, Fein, Green, Hrgota, Abiama.

FENERBAHÇE - GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı saat 19:00'da başladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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